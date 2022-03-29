Тарпищев прокомментировал победу Медведева над Бруксби в 1/8 финала «Мастерса» в Майами

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал выход Даниила Медведева в четвертьфинал «Мастерса» в Майами (США).

Медведев (1) в 1/8 финала обыграл 21-летнего американца Дженсона Бруксби со счётом 7:5, 6:1.

«Медведев немного неудачно начал, когда проиграл подачу. Бруксби специально рвал игру, потому что понимал, что на задней линии ему делать нечего. Соперник очень много рисковал, но потом уже не мог выбирать, как ему атаковать. Даня играл достаточно плотно и резко, и игра приобрела характерный ход. Медведев был сильнее за счёт длинного розыгрыша очка, подвижности, головы. Главное, что Даня втянул соперника в свой любимый теннис — это стало залогом успеха», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.