Тарпищев: как только Бруксби начал играть в теннис Медведева, он был обречён

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев объяснил, за счёт чего вторая ракетка мира Даниил Медведев обыграл в 1/8 финала «Мастерса» в Майами (США) 21-летнего американца Дженсона Бруксби со счётом 7:5, 6:1.

«Та игра, которую предлагает Медведев, очень энергозатратная. Пока Бруксби был свежий, у него что-то получилось. Как только он начал играть в теннис Дани, он был обречён абсолютно: сбил дыхание, не было цепкости. Чтобы за что-то бороться, нужно было рвать игру и чаще идти к сетке, тогда были бы шансы. Но он остался сзади — это было бессмысленно», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

За право выйти в полуфинал Медведев сразится с победителем матча Ллойд Джордж Харрис (ЮАР) – Хуберт Хуркач (Польша, 8).