Даниил Медведев назвал переломный момент в матче с Дженсоном Бруксби на турнире в Майами

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев прокомментировал выход в четвертьфинал «Мастерса» в Майами (США).
В 1/8 финала Медведев (1) со счётом 7:5, 6:1 обыграл 39-ю ракетку мира американца Дженсона Бруксби.
«У Дженсона есть потенциал для того, чтобы стать топ-игроком. Он действительно хорош и играет лучше своего рейтинга. Я знал, что матч будет нелёгким. Поначалу я не мог понять, как действовать против него. Решающий момент наступил тогда, когда я сумел забрать его подачу на сет, он немного напрягся, а я сыграл лучше.
Я не всегда бываю активен на корте, поэтому сегодня попытался нагнетать. Я должен был закрыть его как можно быстрее. Поэтому мне приходилось бороться за каждое очко», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.
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