Новак Джокович готовится к грунтовой части сезона в Сербии
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20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович готовится к грунтовой части сезона.
Видео с тренировки опубликовала сербская журналистка Елена Медич. По её информации, Джокович сейчас тренируется на грунте в Дорчоле (Сербия) и уже через несколько дней отправится в Монте-Карло (Монако), где планирует принять участие в турнире серии «Мастерс». Соревнования пройдут с 10 по 17 апреля.
Джокович полностью пропустил серию турниров в США, в частности «Мастерсы» в Индиан-Уэллсе и Майами. Новак не смог въехать на территорию Штатов, так как законодательство страны запрещает въезд не привитым от коронавируса авиапутешественникам.
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