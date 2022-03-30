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Новак Джокович готовится к грунтовой части сезона в Сербии

Новак Джокович готовится к грунтовой части сезона в Сербии
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20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович готовится к грунтовой части сезона.

Видео с тренировки опубликовала сербская журналистка Елена Медич. По её информации, Джокович сейчас тренируется на грунте в Дорчоле (Сербия) и уже через несколько дней отправится в Монте-Карло (Монако), где планирует принять участие в турнире серии «Мастерс». Соревнования пройдут с 10 по 17 апреля.

Джокович полностью пропустил серию турниров в США, в частности «Мастерсы» в Индиан-Уэллсе и Майами. Новак не смог въехать на территорию Штатов, так как законодательство страны запрещает въезд не привитым от коронавируса авиапутешественникам.

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