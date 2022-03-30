Стэн Вавринка прокомментировал поражение в первом матче после пропущенного года

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарский теннисист Стэн Вавринка прокомментировал поражение в первом матче за год отсутствия в туре.
Вавринка (WC) стартовал на грунтовом турнире серии «челленджер» в Марбелье (Испания). В 1/16 финала Стэн проиграл представителю Швеции Элиасу Имеру (131-я ракетка мира) со счётом 2:6, 4:6
«Больше всего меня мотивирует страсть к теннису. Я люблю играть, люблю теннис. Для меня большая честь посвятить себя этому виду спорта. Доволен тем, что вернулся на корты. Хотя знаю, мне предстоит ещё много работы, я вынес много позитивного из этой недели, думаю, я пока слишком далёк от самого себя в физическом аспекте, поэтому не имею возможности сосредоточиться на тактической стороне игры.
Конечно, я хотел победить, но ожидал тяжёлого матча и результата, поэтому полностью принимаю это. Самое главное для меня было увидеть, на каком уровне я нахожусь после всех этих месяцев», — приводит слова Вавринки Punto De Break.
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