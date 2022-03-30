Осака разгромила Коллинз и вышла в полуфинал турнира в Майами

77-я ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака вышла в полуфинал турнира в Майами. В четвертьфинале турнира она обыграла 11-ю ракетку мира Даниэль Коллинз со счётом 6:2, 6:1.

Продолжительность встречи составила 1 час. За это время Осака сделала 13 подач навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету Коллинз 5 подач навылет и 7 двойных ошибок.

За выход в финал Осака сыграет с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич, которая в своём четвертьфинальном матче турнира обыграла австралийку Дарью Савилл.

Женский турнир в Майами проходит с 22 марта по 3 апреля на покрытии «хард» и относится к серии WTA-1000 — аналогу серии «Мастерс» в мужском туре. Призовой фонд женской части состязаний составляет $ 8 369 455.