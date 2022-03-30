Осака разгромила Коллинз и вышла в полуфинал турнира в Майами

77-я ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака вышла в полуфинал турнира в Майами. В четвертьфинале турнира она обыграла 11-ю ракетку мира Даниэль Коллинз со счётом 6:2, 6:1.
Продолжительность встречи составила 1 час. За это время Осака сделала 13 подач навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету Коллинз 5 подач навылет и 7 двойных ошибок.
За выход в финал Осака сыграет с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич, которая в своём четвертьфинальном матче турнира обыграла австралийку Дарью Савилл.
Женский турнир в Майами проходит с 22 марта по 3 апреля на покрытии «хард» и относится к серии WTA-1000 — аналогу серии «Мастерс» в мужском туре. Призовой фонд женской части состязаний составляет $ 8 369 455.
- 30 марта 2022
-
03:44
-
03:19
-
00:58
-
00:40
-
00:24
- 29 марта 2022
-
23:52
-
23:38
-
23:23
-
22:52
-
22:48
-
22:45
-
22:40
-
22:29
-
22:17
-
21:48
-
21:28
-
21:12
-
20:57
-
20:49
-
20:27
-
18:57
-
18:23
-
17:30
-
17:23
-
16:00
-
15:11
-
15:01
-
13:29
-
10:01
-
09:10
-
06:30
-
06:28
-
04:08
-
03:43
-
03:13