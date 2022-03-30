Определился соперник Медведева по четвертьфиналу турнира в Майами
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Стал известен соперник российского теннисистка Даниила Медведева по четвертьфиналу турнира в Майами.
За выход в полуфинал Медведев сыграет с польским теннисистом Хубертом Хуркачом, который в четвёртом круге обыграл представителя ЮАР Ллойда Джорджа Харриса со счётом 7:6 (7:3), 6:2.
В матче четвёртого круга первый сеяный Медведев обыграл 21-летнего американца Дженсона Бруксби со счётом 7:5, 6:1. Встреча продлилась 1 час 20 минут.
Ранее сообщалось, что Даниилу необходимо выйти в полуфинал «Мастерса» в Майами, чтобы вернуться на первое место в рейтинге ATP.
Общий призовой фонд соревнований в Майами, который проходит с 23 марта по 3 апреля, составил $ 8 584 055. Действующим победителем турнира является именно Хуркач.
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