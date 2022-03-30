Циципас в двух сетах уступил испанцу Алькарасу в 4-м круге турнира «Мастерс» в Майами

В Майами (США) на стадионе «Хард Рок Стэдиум. Грэндстэнд» состоялся матч четвёртого круга турнира серии «Мастерс», в котором сошлись 23-летний представитель Греции Стефанос Циципас (5-й номер рейтинга) и 18-летний испанец Карлос Алькарас (16-й номер рейтинга).

Встреча завершилась победой Алькараса в двух сетах – 7:5, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 52 минуты.

На счету Циципаса пять подач навылет, одна двойная ошибка и 1 из 8 (13%) реализованных брейк-пойнтов. У его оппонента – один эйс, две двойные ошибки и 4 из 11 (36%) удачных брейков.

В четвертьфинале соперником Алькараса станет победитель пары Тейлор Фриц (США, 13-й номер рейтинга) – Миомир Кецманович (Сербия, 48-е место рейтинга).