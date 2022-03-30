Тейлор Фритц, одержавший победу в Индиан-Уэллсе, вылетел в 4-м круге турнира в Майами

В Майами (США) на стадионе «Хард Рок Стэдиум. Стэдиум Корт» состоялся матч четвёртого круга турнира серии «Мастерс», в котором сошлись 24-летний американец Тейлор Фритц (13-й номер рейтинга) и 22-летний представитель Сербии Миомир Кецманович (48-е место рейтинга).

Встреча завершилась победой Кецмановича в трёх сетах – 3:6, 6:1, 6:4. Продолжительность матча составила 2 часа 7 минут.

На счету Кецмановича в этой игре шесть подач навылет, две двойные ошибки и 3 из 8 (38%) реализованных брейк-пойнтов. У его оппонента – восемь эйсов, одна двойная ошибка и 1 из 6 (17%) удачных брейков.

В четвертьфинале турнира в Майами Кецманович встретится с испанцем Карлосом Алькарасом (16-й номер рейтинга), который в двух сетах обыграл Стефаноса Циципаса (7:5, 6:3).

Примечательно, что в этом месяце Фритц одержал победу на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), обыграв в финале Рафаэля Надаля (6:3, 7:6).