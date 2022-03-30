Тейлор Фритц, одержавший победу в Индиан-Уэллсе, вылетел в 4-м круге турнира в Майами

В Майами (США) на стадионе «Хард Рок Стэдиум. Стэдиум Корт» состоялся матч четвёртого круга турнира серии «Мастерс», в котором сошлись 24-летний американец Тейлор Фритц (13-й номер рейтинга) и 22-летний представитель Сербии Миомир Кецманович (48-е место рейтинга).
Встреча завершилась победой Кецмановича в трёх сетах – 3:6, 6:1, 6:4. Продолжительность матча составила 2 часа 7 минут.
На счету Кецмановича в этой игре шесть подач навылет, две двойные ошибки и 3 из 8 (38%) реализованных брейк-пойнтов. У его оппонента – восемь эйсов, одна двойная ошибка и 1 из 6 (17%) удачных брейков.
В четвертьфинале турнира в Майами Кецманович встретится с испанцем Карлосом Алькарасом (16-й номер рейтинга), который в двух сетах обыграл Стефаноса Циципаса (7:5, 6:3).
Примечательно, что в этом месяце Фритц одержал победу на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), обыграв в финале Рафаэля Надаля (6:3, 7:6).
- 30 марта 2022
-
06:27
-
05:12
-
03:44
-
03:19
-
00:58
-
00:40
-
00:24
- 29 марта 2022
-
23:52
-
23:38
-
23:23
-
22:52
-
22:48
-
22:45
-
22:40
-
22:29
-
22:17
-
21:48
-
21:28
-
21:12
-
20:57
-
20:49
-
20:27
-
18:57
-
18:23
-
17:30
-
17:23
-
16:00
-
15:11
-
15:01
-
13:29
-
10:01
-
09:10
-
06:30
-
06:28
-
04:08