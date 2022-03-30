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Алекс Корретха заявил о несправедливости в отношении Джоковича, упомянув Надаля и Федерера

Алекс Корретха заявил о несправедливости в отношении Джоковича, упомянув Надаля и Федерера
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Двукратный финалист «Ролан Гаррос», бывшая вторая ракетка мира, испанец Алекс Корретха поделился мнением о рекорде 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», лидера рейтинга ATP, серба Новака Джоковича, который на протяжении 363 недель (с перерывами) возглавляет мировую классификацию. По словам Корретхи, этот рекорд привлёк бы больше внимания, если бы его установил Рафаэль Надаль или Роджер Федерер.

«У Новака есть достижение, которое, как мне кажется, не побьют ещё очень и очень долго. Он первый номер на протяжении 363 недель! А этот рекорд вовсе не заметили.

Это несправедливо. Если бы этот рекорд принадлежал Надалю или Федереру, о нём всё время говорили бы как о чём-то непревзойдённом и недостижимом», — цитирует Корретху Telegraf.

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