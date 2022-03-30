Видеообзор победы Даниила Медведева в 1/8 финала турнира в Майами

Вторая ракетка мира, 26-летний российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Майами. В 1/8 финала Медведев обыграл 21-летнего представителя США Дженсона Бруксби (39 место в рейтинге ATP) со счётом 7:5, 6:1.
Видеообзор матча Медведев — Бруксби:
В следующей стадии Медведев сыграет с 25-летним представителем Польши Хубертом Хуркачом (10 место в рейтинге ATP). После победы в матче с Бруксби Даниил отстаёт от первой ракетки мира Новака Джоковича (8.420), пропускающего американские турниры из-за проблем со въездом в страну, всего на 10 очков (8.410). Соответственно, победа в четвертьфинале гарантирует российскому теннисисту звание первой ракетки мира.
Общий призовой фонд турнира в Майами составляет $ 8,5 млн. Действующим победителем соревнований является поляк Хуберт Хуркач.
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