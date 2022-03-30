Карлос Алькарас назвал ключ к победе над Стефаносом Циципасом в четвёртом круге Майами

Испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, за счёт чего ему удалось победить представителя Греции Стефаноса Циципаса в четвёртом раунде турнира ATP в Майами (США). Алькарас переиграл Циципаса со счётом 7:5, 6:3 и прошёл в четвертьфинал турнира.

«Это было очень, очень тяжело. Он играл невероятно. Всё, что я могу сказать, — я сражался до последнего розыгрыша в первом сете, чтобы отыграться.

Я понимал, что Стефанос всегда ищет свой форхенд. Я старался два или три раза отвечать бэкхендом, а затем переключаться на его форхенд. Это был ключ. Он же всё время находился там, откуда надо применять бэкхенд, и искал свой форхенд. Это было очень важно», — приводит слова Карлоса Алькараса пресс-служба ATP.