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Янник Синнер прокомментировал победу над Ником Кирьосом в четвёртом круге в Майами

Янник Синнер прокомментировал победу над Ником Кирьосом в четвёртом круге в Майами
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Итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал выход в четвертьфинал турнира ATP в Майами (США). В матче четвёртого круга соперником Синнера был австралиец Ник Кирьос. Итальянец одержал победу со счётом 7:6 (7:3), 6:3.

«Сегодня я немного прибавил в игре. Мне пришлось это сделать, поскольку он очень агрессивный игрок, особенно когда у него идёт подача. Я очень доволен своим выступлением сегодня.

Думаю, когда я спас пару брейк-пойнтов в первом сете, это дало мне уверенность. На одной из сторон корта, где солнце било прямо в глаз, было нелегко играть. Нужно было осваиваться с этой ситуацией», — приводит слова Синнера пресс-служба ATP.

В четвертьфинале соперником Синнера станет аргентинец Франсиско Серундоло.

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