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21-летний Дженсон Бруксби обратился к Даниилу Медведеву после поражения в Майами

21-летний Дженсон Бруксби обратился к Даниилу Медведеву после поражения в Майами
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Американский теннисист Дженсон Бруксби обратился ко второй ракетке мира, россиянину Даниилу Медведеву, после того как проиграл ему в четвёртом круге турнира в Майами (США). Медведев победил 21-летнего Бруксби со счётом 7:5, 6:1.

«Непростой матч сегодня. Поздравляю Даниила Медведева и желаю ему всего наилучшего в оставшейся части недели.

Несколько дней потренируюсь и отправлюсь на турнир в Хьюстон», — написал Бруксби в соцсетях.

Соперником Даниила Медведева по четвертьфиналу турнира в Майами станет представитель Польши Хуберт Хуркач. Если Медведев победит Хуркача, то вновь отберёт у Новака Джоковича звание первой ракетки мира.

Турнирная сетка
Медведеву осталась одна победа до 1-го места в рейтинге ATP! Он уже в 1/4 финала Майами Медведеву осталась одна победа до 1-го места в рейтинге ATP! Он уже в 1/4 финала Майами

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