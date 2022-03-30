21-летний Дженсон Бруксби обратился к Даниилу Медведеву после поражения в Майами
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Американский теннисист Дженсон Бруксби обратился ко второй ракетке мира, россиянину Даниилу Медведеву, после того как проиграл ему в четвёртом круге турнира в Майами (США). Медведев победил 21-летнего Бруксби со счётом 7:5, 6:1.
«Непростой матч сегодня. Поздравляю Даниила Медведева и желаю ему всего наилучшего в оставшейся части недели.
Несколько дней потренируюсь и отправлюсь на турнир в Хьюстон», — написал Бруксби в соцсетях.
Соперником Даниила Медведева по четвертьфиналу турнира в Майами станет представитель Польши Хуберт Хуркач. Если Медведев победит Хуркача, то вновь отберёт у Новака Джоковича звание первой ракетки мира.
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