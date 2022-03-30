Леся Цуренко: головные боли, паника — а теперь новый вызов. Мне как киевлянке некуда идти

Украинская теннисистка Леся Цуренко опубликовала новую запись на своей странице в социальной сети «Твиттер».

«После худшего месяца в моей жизни — постоянные головные боли, панические атаки, чувство вины из-за военной спецоперации (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) на Украине — я столкнулась с новым вызовом. Мне как жительнице Киева некуда идти.

Сейчас у каждого украинца своя история кошмара. Куда мне идти?» — написала Леся Цуренко.

Ранее Цуренко не смогла выйти в третий круг турнира в Майами. В рамках второго круга она уступила представительнице Казахстана Юлии Путинцевой со счётом 3:6, 6:4, 5:7.

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