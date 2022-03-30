Собкин: возвращение Медведева на первую строчку рейтинга может помешать в матче с Хуркачем

Заслуженный тренер России Борис Собкин поделился ожиданиями от четвертьфинального матча Даниила Медведева на «Мастерсе» в Майами (США). Медведев сразится с действующим чемпионом турнира поляком Хубертом Хуркачем.
«Да, Медведев проигрывал Хуркачу, но это был другой Даниил и другой Хуркач. По своей сути поляк очень хороший игрок. У него хорошая задняя линяя, для своего роста он отлично двигается. Не зря он выиграл турнир в Майами в прошлом году. Ничего особенно неудобного для Медведева в его игре нет, но такой игрок может быть опасен для каждого.
Возвращение на первую строчку рейтинга может быть для Медведева как дополнительной мотивацией, так и дополнительным зажимом. Даниил понимает, что может вернуться на первую строчку, но это может мешать. Когда очень хочется вернуться, может зажать», — сказал Собкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
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