Кирьос: на кону $ 100 тыс., а судья штрафует меня, потому что я задел его чувства. Смешно

Австралийский теннисист Ник Кирьос высказался о конфликте с судьёй Карлосом Бернардесом, который обслуживал его матч с итальянцем Янником Синнером в 1/8 финала «Мастерса» в Майами (США).

Кирьос проиграл его со счётом 6:7 (3:7), 3:6. По ходу матча Ник получил несколько предупреждений и штрафов от судьи на вышке, а во втором сете и вовсе был оштрафован на гейм за неподобающее поведение.

«Ты бы мог работать судьёй», – сказал я своему лучшему другу и получил предупреждение за неспортивное поведение при 3:5 на тай-брейке первого сета. На кону $ 100 тыс., а он (судья. — Прим. «Чемпионата») принимает такое решение, потому что были задеты его чувства. НАЙМИТЕ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ.

Только не перевирайте. Я безумно уважаю Янника, он один из моих любимых игроков, сегодня он был слишком хорош. Это всё направлено на судью, который недостаточно квалифицирован, чтобы обслуживать такие матчи. Но ему ничего за это не будет, да? Смешно», — написал Кирьос в своём «твиттере».