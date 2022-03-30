Ольховский: Хуркач играет остро, но Медведев не отдаст ни одного очка

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский поделился ожиданиями от четвертьфинального матча второй ракетки мира Даниила Медведева на «Мастерсе» в Майами (США). Медведев сразится с действующим чемпионом турнира поляком Хубертом Хуркачем.
«Хуркач играет достаточно остро. Но дело в том, что Даня более цепкий — он не отдаст ни одного очка. Однако не скажу, что у поляка есть откровенно слабые стороны. Теннисист, который так высоко стоит в мировом рейтинге, обладает достаточно мощным уровнем игры. Да, Хуркач завоевал титул в прошлом году, но это не повлияет на его уверенность.
Вдобавок у Хуркача очень сильная подача — это было видно в матче с Карацевым, где он совершил более 20 подач навылет. Но повторюсь: Даню отличает то, что он играет цепко — это его преимущество», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
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