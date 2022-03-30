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Камельзон: для Медведева матч с Хуркачем даже важнее, чем финал «Мастерса» в Майами

Камельзон: для Медведева матч с Хуркачем даже важнее, чем финал «Мастерса» в Майами
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Заслуженный тренер России Владимир Камельзон поделился ожиданиями от четвертьфинального матча второй ракетки мира Даниила Медведева на «Мастерсе» в Майами (США). Медведев сразится с действующим чемпионом турнира поляком Хубертом Хуркачем.

Отметим, что в случае победы Медведев гарантированно вернётся на вершину рейтинга ATP.

«Хуркач очень опасный соперник для Медведева. В четвертьфинале нет тех, кто не умеет играть. Поляк хоть и не в пятёрке лучших, но в десятке. Даня разумный игрок, всё понимает. Если вернётся на первую строчку, то никому мало не покажется. Эта встреча даже важнее, чем полуфинал и финал. Уже задача на турнир будет выполнена, а дальше его отпустит, он сможет играть более творчески, как он умеет. Медведев — уникальная личность!» — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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