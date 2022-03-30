Чесноков объяснил, почему матч с Хуркачем в Майами будет непростым для Медведева

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков поделился ожиданиями от четвертьфинального матча второй ракетки мира Даниила Медведева на «Мастерсе» в Майами (США). Медведев сразится с действующим чемпионом турнира поляком Хубертом Хуркачем.
«Медведев всегда играет тяжёлые матчи с Хуркачем. Поляк в прошлом году взял «Мастерс» в Майами. Он достаточно уверенно играет на этом покрытии, стадионе, в этом климате. С каждым матчем у Хуркача растёт уверенность. Это точно будет непростой матч для Даниила.
Здесь всё будет зависеть от самых маленьких нюансов. Если взять матч Медведева с Монфисом, при счёте 5:1 россиянин сделал кучу ошибок. А при счете 5:5 с Бруксби Медведев раскрепостился, играл легко и непринуждённо, как игрок из топ-2. Но сейчас оба находятся в хорошей форме. Чемпионам всегда играть непросто», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
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