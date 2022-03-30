Доминик Тим заразился коронавирусом сразу после возвращения в тур

Победитель Открытого чемпионата США 2020 года, бывшая третья ракетка мира австриец Доминик Тим заразился коронавирусом сразу после выступления на грунтовом турнире серии «челленджер» в Марбелье (Испания). Тим провёл первый официальный матч за 9 месяцев.
Напомним, в 1/16 финала Доминик уступил представителю Аргентины Педро Качину (228-я ракетка мира) со счётом 3:6, 4:6.
«Похоже, в последнее время срок годности хороших новостей для меня недолог… Вчера вечером после ужина я почувствовал себя плохо, провёл ночь в таком состоянии. Утром после появления лёгких симптомов я сдал тест на коронавирус и получил положительный результат.
Теперь я должен ждать и смотреть, как будет развиваться ситуация. Буду держать вас в курсе. Заранее благодарю вас за поддержку!» — обратился к фанатам Тим в своих социальных сетях.
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