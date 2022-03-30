Даниил Медведев восхитился карьерой Наоми Осаки

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев отреагировал на слова японки Наоми Осаки, которая ещё в 2020 году заявила, что считает Медведева «интересным человеком».
«Я не знаю её лично, поэтому не могу особо говорить о ней. Не люблю высказываться о людях, которых не знаю, потому что всё, что я вижу – это статьи в средствах массовой информации. Да, иногда мы с ней пересекаемся, но единственное, о чём я могу говорить, это о её теннисной карьере, она просто фантастическая.
Она выиграла много турниров «Большого шлема», она одна из лучших в мире. Каждый раз, когда она играет, стадионы переполнены. Она суперзвезда, у неё много контрактов, к ней приковано много внимания, иногда это даётся тяжело, потому что это не совсем её», — приводит слова Медведева Essentially Sports.
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