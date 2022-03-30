Медведев ответил, давит ли на него психологически шанс снова стать первой ракеткой мира

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев ответил, давит ли на него тот факт, что выход в полуфинал «Мастерса» в Майами (США) гарантирует ему первое место в рейтинге ATP.

Ранее россиянину удалось пробиться в четвертьфинал соревнований, он обыграл 21-летнего американца Дженсона Бруксби со счётом 7:5, 6:1. За право выйти в полуфинал Майами Медведев сразится с действующим чемпионом турнира поляком Хубертом Хуркачем (8).

«Прямо сейчас я не чувствую никакого давления, ощущаю лишь дополнительную мотивацию для достижения цели. Это большая цель, которую я хочу реализовать. Я заранее знал, что если дойду до полуфинала, то стану первой ракеткой мира.

Здорово иметь такую возможность. До достижения цели остался один матч, конечно, давление может появиться во время игры, но это в зависимости от того, каким будет счёт. Если я буду вести со счётом 5:0, тогда, конечно, нет, если будет тай-брейк – возможно. Но сейчас это дополнительная мотивация», — приводит слова Медведева Essentially Sports.