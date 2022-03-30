Мария Шарапова выделила одного победителя премии «Оскар»

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, российская теннисистка Мария Шарапова лично поздравила голливудскую актрису Джессику Честейн с победой в номинации «Лучшая актриса» на «Оскаре». Честейн была отмечена за фильм «Глаза Тэмми Фэй».
«Да, она это сделала! В прошлые выходные мы должны были отпраздновать и чествовать Джессику Честейн после её победы на «Оскаре», — написала Шарапова в своих социальных сетях.
Отметим, что сама Шарапова на церемонии не появилась. Мария проживает в Лос-Анджелесе (США). В 2020 году теннисистка купила трёхэтажный дом на берегу Тихого океана.
Мария выиграла 39 турниров WTA (36 — в одиночном разряде), включая Итоговый чемпионат WTA – 2004. Шарапова — обладательница Кубка Федерации (2008), серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде.
- 30 марта 2022
-
21:48
-
21:26
-
20:49
-
20:38
-
20:03
-
19:49
-
19:31
-
19:14
-
18:38
-
18:30
-
18:25
-
18:15
-
17:45
-
17:40
-
17:36
-
17:27
-
16:59
-
16:01
-
09:37
-
09:14
-
09:08
-
08:55
-
08:36
-
06:27
-
05:12
-
03:44
-
03:19
-
00:58
-
00:40
-
00:24
- 29 марта 2022
-
23:52
-
23:38
-
23:23
-
22:52
-
22:48