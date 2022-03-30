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Мария Шарапова выделила одного победителя премии «Оскар»

Мария Шарапова выделила одного победителя премии «Оскар»
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Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, российская теннисистка Мария Шарапова лично поздравила голливудскую актрису Джессику Честейн с победой в номинации «Лучшая актриса» на «Оскаре». Честейн была отмечена за фильм «Глаза Тэмми Фэй».

«Да, она это сделала! В прошлые выходные мы должны были отпраздновать и чествовать Джессику Честейн после её победы на «Оскаре», — написала Шарапова в своих социальных сетях.

Отметим, что сама Шарапова на церемонии не появилась. Мария проживает в Лос-Анджелесе (США). В 2020 году теннисистка купила трёхэтажный дом на берегу Тихого океана.

Мария выиграла 39 турниров WTA (36 — в одиночном разряде), включая Итоговый чемпионат WTA – 2004. Шарапова — обладательница Кубка Федерации (2008), серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде.

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