Наоми Осака эмоционально ответила на вопрос о справедливости равных призовых в теннисе

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира, японка Наоми Осака эмоционально ответила на вопрос журналиста, касающийся справедливости введения равных призовых у мужчин и женщин.
«О, это очень интересный вопрос, не думала, что мне его зададут. Я не хочу быть грубой. Попытаюсь структурировать свой ответ так, чтобы он не казался отталкивающим, знаете, думаю, это результат десятилетий упорного труда, понимаете, что я имею в виду? Как и сейчас, женщины вносили свой вклад в этот вид спорта. Равные призовые не взялись из ниоткуда, их не ввели просто так, понимаете, о чём я?
Билли Джин Кинг, Винус, Серена и другие выступили за равную оплату труда, это история WTA. Также думаю, что продажа билетов сыграла свою роль. Думаю, в WTA есть действительно классные новички, первой ракетке мира Иге ведь около 20 лет, верно? Не знаю. Кажется, люди находят это интересным. Коко Гауфф тоже потрясающая.
В общем, я не могу сделать презентацию PowerPoint по вашему вопросу, но, по моим ощущениям, доход, который приносит продажа билетов, действительно важен, и WTA хорошо с этим справляется», — приводит слова Осаки пресс-служба турнира в Майами (США).
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