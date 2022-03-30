Синнер снялся с четвертьфинала с Серундоло. Это второй подряд отказ в Майами
Поделиться
11-я ракетка мира итальянец Янник Синнер из-за травмы снялся с четвертьфинального матча на турнире серии «Мастерс» в Майами (США).
Синнер (9) встречался с представителем Аргентины Франсиско Серундоло. При счёте 4:1 в пользу аргентинца в первом сете Янник отказался от продолжения матча. Противостояние продлилось 23 минуты.
Таким образом, Серундоло вышел в полуфинал дебютного для себя «Мастерса», где встретится с победителем матча Каспер Рууд (Норвегия, 6) — Александр Зверев (Германия, 2).
Примечательно, что так же завершился сегодняшний четвертьфинал в женской сетке турнира, где испанка Паула Бадоса (5) встречалась с американкой Джессикой Пегулой (16). Бадоса снялась при счёте 4:1 (первый сет) в пользу соперницы.
Комментарии
- 30 марта 2022
-
22:44
-
21:48
-
21:26
-
20:49
-
20:38
-
20:03
-
19:49
-
19:31
-
19:14
-
18:38
-
18:30
-
18:25
-
18:15
-
17:45
-
17:40
-
17:36
-
17:27
-
16:59
-
16:01
-
09:37
-
09:14
-
09:08
-
08:55
-
08:36
-
06:27
-
05:12
-
03:44
-
03:19
-
00:58
-
00:40
-
00:24
- 29 марта 2022
-
23:52
-
23:38
-
23:23
-
22:52
Партнерский контент