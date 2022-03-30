Синнер снялся с четвертьфинала с Серундоло. Это второй подряд отказ в Майами

11-я ракетка мира итальянец Янник Синнер из-за травмы снялся с четвертьфинального матча на турнире серии «Мастерс» в Майами (США).

Синнер (9) встречался с представителем Аргентины Франсиско Серундоло. При счёте 4:1 в пользу аргентинца в первом сете Янник отказался от продолжения матча. Противостояние продлилось 23 минуты.

Таким образом, Серундоло вышел в полуфинал дебютного для себя «Мастерса», где встретится с победителем матча Каспер Рууд (Норвегия, 6) — Александр Зверев (Германия, 2).

Примечательно, что так же завершился сегодняшний четвертьфинал в женской сетке турнира, где испанка Паула Бадоса (5) встречалась с американкой Джессикой Пегулой (16). Бадоса снялась при счёте 4:1 (первый сет) в пользу соперницы.