Янник Синнер снялся с четвертьфинала «Мастерса» в Майами из-за мозолей на ногах

11-я ракетка мира итальянец Янник Синнер снялся с четвертьфинального матча на турнире серии «Мастерс» в Майами (США) из-за образовавшихся мозолей на ногах, сообщает журналист Михал Самульски в своём «твиттере». Покидая корт, теннисист хромал.

Синнер (9) встречался с представителем Аргентины Франсиско Серундоло. При счёте 4:1 в пользу аргентинца в первом сете Янник отказался от продолжения матча. Противостояние продлилось 23 минуты.

Примечательно, что на прошлой неделе Синнер снялся с «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США) на стадии четвёртого раунда. Тогда причиной отказа стало отравление.

Общий призовой фонд соревнований в Майами составил $ 8 584 055. Действующим победителем является поляк Хуберт Хуркач, который в финале 2021 года обыграл именно Синнера.