Янник Синнер снялся с четвертьфинала «Мастерса» в Майами из-за мозолей на ногах

11-я ракетка мира итальянец Янник Синнер снялся с четвертьфинального матча на турнире серии «Мастерс» в Майами (США) из-за образовавшихся мозолей на ногах, сообщает журналист Михал Самульски в своём «твиттере». Покидая корт, теннисист хромал.
Синнер (9) встречался с представителем Аргентины Франсиско Серундоло. При счёте 4:1 в пользу аргентинца в первом сете Янник отказался от продолжения матча. Противостояние продлилось 23 минуты.
Примечательно, что на прошлой неделе Синнер снялся с «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США) на стадии четвёртого раунда. Тогда причиной отказа стало отравление.
Общий призовой фонд соревнований в Майами составил $ 8 584 055. Действующим победителем является поляк Хуберт Хуркач, который в финале 2021 года обыграл именно Синнера.
- 30 марта 2022
-
23:49
-
23:38
-
23:18
-
23:04
-
22:44
-
21:48
-
21:26
-
20:49
-
20:38
-
20:03
-
19:49
-
19:31
-
19:14
-
18:38
-
18:30
-
18:25
-
18:15
-
17:45
-
17:40
-
17:36
-
17:27
-
16:59
-
16:01
-
09:37
-
09:14
-
09:08
-
08:55
-
08:36
-
06:27
-
05:12
-
03:44
-
03:19
-
00:58
-
00:40
-
00:24