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Наоми Осака: думаю, мне нравится сводить с ума своих фанатов

Наоми Осака: думаю, мне нравится сводить с ума своих фанатов
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира, японка Наоми Осака ответила, почему редко публикует в своих социальных сетях посты именно о теннисе.

«Думаю, мне нравится сводить с ума своих фанатов (смеётся). На самом деле, не знаю. Я просто чувствую, что каким-то странным образом в конце своей жизни хочу быть известной не только как теннисистка.

Если бы я постоянно публиковала что-то о теннисе, это выглядело бы как: «О, ТЕННИСИСТКА публикует вещи о теннисе». А у меня есть определённая эстетика в социальных сетях, мне нравится публиковать фото в классных нарядах и прочее. Знаю, это немного странно, но теннисный мир такой тесный: люди видят, что вы публикуете, и вы знаете, что они это обсуждают.

Поэтому, если я выложу какое-то обучающее видео, люди узнают, что я делаю. Не знаю. Мне кажется странным», — приводит слова Осаки пресс-служба турнира в Майами (США).

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