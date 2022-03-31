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Рууд переиграл Зверева в четвертьфинале турнира в Майами

Рууд переиграл Зверева в четвертьфинале турнира в Майами
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В Майами (США) на стадионе «Хард Рок Стэдиум» состоялся четвертьфинальный матч теннисного турнира категории ATP-1000, в котором сошлись 23-летний норвежец Каспер Рууд (8-й номер рейтинга) и представитель Германии 24-летний Александр Зверев (4-й номер рейтинга).

Встреча завершилась победой Рууда в трёх сетах – 6:3, 1:6, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 39 минут.

На счету Рууда шесть эйсов, нет двойных ошибок и 2 из 5 реализованных брейк-пойнтов. У его оппонента – десять эйсов, одна двойная ошибка и 2 из 4 по удачным брейк-пойнтам.

В полуфинале турнира Рууд встретится с аргентинским теннисистом Франсиско Серундоло (103-й номер рейтинга).

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Майами (м). 1/4 финала
31 марта 2022, четверг. 04:10 МСК
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		1 6
3 		6 3
         
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Комментарии
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