Янник Синнер пояснил снятие с четвертьфинала Майами из-за мозолей на ногах

Итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал своё снятие с четвертьфинального матча с аргентинцем Франсиско Серундоло на турнире в Майами (США). Ранее сообщалось, что Синнеру, снявшемуся при счёте 1:4 в первом сете, помешали мозоли на ногах.
«Это мозоли, и я не мог перемещаться по корту. Я их уже чувствовал в последнем матче, когда играл с Ником Кирьосом. Сегодня я также попытался сыграть, но это не сработало, особенно когда надо было скользить. Да и когда я просто перемещался, когда возникал жёсткий контакт с обувью. Надо понять, что случилось, и определить, как решать проблему», — приводит слова итальянца пресс-служба ATP.
Таким образом, Серундоло вышел в полуфинал дебютного для себя «Мастерса», где встретится с норвежцем Каспером Руудом, который в своём четвертьфинале обыграл немца Александра Зверева.
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