Франсиско Серундоло прокомментировал снятие Янника Синнера из-за мозолей на ногах

Аргентинский теннисист Франсиско Серундоло прокомментировал то, что итальянцу Яннику Синнеру не удалось закончить с ним четвертьфинальный матч на турнире в Майами (США). Ранее сообщалось, что Синнеру, снявшемуся при счёте 1:4 в первом сете, помешали мозоли на ногах.

«Я ничего не знал. Когда я подавал при счёт 3:1 и 30:0 в гейме, я увидел, как он наклоняется. Это было очень странно. Я не видел ничего такого и надеюсь, что он в порядке. Он отличный игрок.

Для меня это (выход в полуфинал. — Прим. «Чемпионата») очень много значит. Это всё, о чём я мечтал», — приводит слова Серундоло пресс-служба ATP.

Таким образом, Серундоло вышел в полуфинал дебютного для себя «Мастерса», где встретится с норвежцем Каспером Руудом, который в своём четвертьфинале обыграл немца Александра Зверева.

