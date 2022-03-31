Каспер Рууд назвал ключ к победе над Александром Зверевым в четвертьфинале Майами

Норвежский теннисист Каспер Рууд рассказал, за счёт чего ему удалось победить представителя Германии Александра Зверева в четвертьфинале турнира ATP в Майами (США). Рууд переиграл Зверева со счётом 6:3, 1:6, 6:3 и прошёл в полуфинал турнира.
«Раньше я видел, что Саша может играть лучше, чем сегодня. Я воспользовался этим. Я был сосредоточен и показывал свой лучший теннис.
Да, во втором сете случился провал, но я оставался сосредоточенным и очень хорошо подавал в первом и третьем сетах. Это был ключ к победе в матче», — приводит слова норвежца пресс-служба ATP.
В полуфинале Рууд сразится с аргентинцем Франсиско Серундоло, который в четвертьфинале играл с итальянцем Янником Синнером, снявшимся с матча в ходе первого сета из-за мозолей на ногах.
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