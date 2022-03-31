Представители ATP связались с Шарыповой по делу Зверева

Представители ATP контактировали с Ольгой Шарыповой, бывшей девушкой немецкого теннисиста Александра Зверева, сообщает Daily Express. Ранее она обвинила его в избиении. Ещё в октябре 2021 года в ATP сообщили, что проведут расследование обвинений Шарыповой в адрес Зверева. Пока о результатах общения с Шарыповой ничего неизвестно.



Напомним, девушка в интервью известному журналисту Бену Ротенбергу рассказала, как Зверев избивал её во время турниров. По словам Шарыповой, немецкий теннисист нападал на неё во время US Open и Кубка Лэйвера в 2019 году.



В свою очередь, Зверев продолжает отвергать все обвинения. В августе он опубликовал заявление, в котором опроверг слова Шарыповой.



В феврале Ротенберг сообщил, что представители ATP так и не связались с Шарыповой. После этого организацию подвергли серьёзной критике.

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