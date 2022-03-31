Брат Джоковича назвал турниры, на которых выступит Новак

Джордже Джокович, брат 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», первой ракетки мира Новака Джоковича, рассказал, на каких турнирах тот выступит в сезоне-2022. Напомним, Джокович, не желающий прививаться, уже пропустил три турнира, в том числе Открытый чемпионат Австралии.

«Надеюсь, он продолжит демонстрировать отличную игру. Белград и Монте-Карло — турниры, на которых он подготовится к «Ролан Гаррос» и Уимблдону. До последнего момента он не знал, где будет играть, но, к счастью, он появится в Париже, Риме, Лондоне и Мадриде.

ATP мало что может сказать по этому поводу. В каждой стране свои правила», — приводит слова Джордже Джоковича Tennis World USA.

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