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Беккер выразил сожаление, что больше не сможет показывать трофеи Уимблдона детям

Беккер выразил сожаление, что больше не сможет показывать трофеи Уимблдона детям
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Бывший немецкий теннисист Борис Беккер высказался по судебному делу, которое ведётся в отношении него. Бывшая первая ракетка мира обвиняется в несоблюдении юридического обязательства по раскрытию финансовой информации. Речь идёт о периоде с мая по октябрь 2017 года, когда слушалось дело о банкротстве Беккера.

У бывшего немецкого теннисиста изъяли все ценные вещи, включая выигранные трофеи. Он выразил сожаление, что у него забрали два трофея, которые он завоевал на Уимблдоне, сообщает AFP.

«Игрокам важно выигрывать титулы. Но сами трофеи не так важны, когда ты выступаешь. Сейчас же я бы хотел, чтобы они у меня были. Я бы показывал их своим детям.

Что касается трофеев Australian Open, это важный турнир, но Уимблдон важнее», — сказал Беккер во время судебного заседания.

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