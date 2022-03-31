Беккер выразил сожаление, что больше не сможет показывать трофеи Уимблдона детям

Бывший немецкий теннисист Борис Беккер высказался по судебному делу, которое ведётся в отношении него. Бывшая первая ракетка мира обвиняется в несоблюдении юридического обязательства по раскрытию финансовой информации. Речь идёт о периоде с мая по октябрь 2017 года, когда слушалось дело о банкротстве Беккера.



У бывшего немецкого теннисиста изъяли все ценные вещи, включая выигранные трофеи. Он выразил сожаление, что у него забрали два трофея, которые он завоевал на Уимблдоне, сообщает AFP.



«Игрокам важно выигрывать титулы. Но сами трофеи не так важны, когда ты выступаешь. Сейчас же я бы хотел, чтобы они у меня были. Я бы показывал их своим детям.



Что касается трофеев Australian Open, это важный турнир, но Уимблдон важнее», — сказал Беккер во время судебного заседания.

Новость по теме Борис Беккер: очень тяжело заработать деньги на моём имени