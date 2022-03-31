Беккер выразил сожаление, что больше не сможет показывать трофеи Уимблдона детям

Бывший немецкий теннисист Борис Беккер высказался по судебному делу, которое ведётся в отношении него. Бывшая первая ракетка мира обвиняется в несоблюдении юридического обязательства по раскрытию финансовой информации. Речь идёт о периоде с мая по октябрь 2017 года, когда слушалось дело о банкротстве Беккера.
У бывшего немецкого теннисиста изъяли все ценные вещи, включая выигранные трофеи. Он выразил сожаление, что у него забрали два трофея, которые он завоевал на Уимблдоне, сообщает AFP.
«Игрокам важно выигрывать титулы. Но сами трофеи не так важны, когда ты выступаешь. Сейчас же я бы хотел, чтобы они у меня были. Я бы показывал их своим детям.
Что касается трофеев Australian Open, это важный турнир, но Уимблдон важнее», — сказал Беккер во время судебного заседания.
- 31 марта 2022
-
10:22
-
09:54
-
09:50
-
09:19
-
08:35
-
08:25
-
08:20
-
06:11
-
03:35
-
00:14
- 30 марта 2022
-
23:49
-
23:38
-
23:18
-
23:04
-
22:44
-
21:48
-
21:26
-
20:49
-
20:38
-
20:03
-
19:49
-
19:31
-
19:14
-
18:38
-
18:30
-
18:25
-
18:15
-
17:45
-
17:40
-
17:36
-
17:27
-
16:59
-
16:01
-
09:37
-
09:14