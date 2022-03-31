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Вавринка: знаю, что на «Ролан Гаррос» покажу теннис другого уровня

Вавринка: знаю, что на «Ролан Гаррос» покажу теннис другого уровня
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Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарский теннисист Стэн Вавринка рассказал о дальнейших планах после проведения первого матча за год. Швейцарец вернулся на корт после травмы и уступил в первом круге турнира серии «челленджер» в Марбелье (Испания) шведу Элиасу Имеру со счётом 2:6, 4:6.

«Я знаю, что к «Ролан Гаррос» буду готов гораздо лучше. Ещё много времени, чтобы подготовиться к турниру. Я знаю, что покажу игру другого уровня. И речь не только о самом теннисе, но и физической готовности.

Не беспокоюсь за выступление на «Ролан Гаррос» или Уимблдоне. Мне нужно сосредоточиться на том, что происходит сейчас.

Следующий турнир — в Монте-Карло. Мне нужно сочетать тренировку и матчи. Я пока не могу сосредоточиться исключительно на играх», — цитирует Вавринку Tennis World USA.

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