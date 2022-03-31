«Совершеннейшая ерунда». Андрей Ольховский — об условиях допуска россиян до Уимблдона

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал слова министра спорта Великобритании Найджела Хаддлстона. Ранее Хаддлстон заявил, что российские и белорусские спортсмены смогут участвовать в соревнованиях на территории страны в нейтральном статусе только в том случае, если письменно укажут, что не получают поддержки от президента Владимира Путина, России или Беларуси.
«Совершеннейшая ерунда. Что значит какое-то письмо и ещё что-то? Либо спорт вне политики, либо с политикой. Какие-то двойственные стандарты: кому-то можно, кому-то нет.
На чём основывается его желание? На личном мнении? Он министр спорта или кто? Почему определяет за весь мир, непонятно», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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