«Совершеннейшая ерунда». Андрей Ольховский — об условиях допуска россиян до Уимблдона

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал слова министра спорта Великобритании Найджела Хаддлстона. Ранее Хаддлстон заявил, что российские и белорусские спортсмены смогут участвовать в соревнованиях на территории страны в нейтральном статусе только в том случае, если письменно укажут, что не получают поддержки от президента Владимира Путина, России или Беларуси.

«Совершеннейшая ерунда. Что значит какое-то письмо и ещё что-то? Либо спорт вне политики, либо с политикой. Какие-то двойственные стандарты: кому-то можно, кому-то нет.

На чём основывается его желание? На личном мнении? Он министр спорта или кто? Почему определяет за весь мир, непонятно», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.