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«Прививки от России тоже надо делать?» Чесноков заступился за Даниила Медведева

«Прививки от России тоже надо делать?» Чесноков заступился за Даниила Медведева
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Бывший российский теннисист Андрей Чесноков раскритиковал слова министра спорта Великобритании Найджела Хаддлстона. Ранее Хаддлстон заявил, что российские и белорусские спортсмены смогут участвовать в соревнованиях на территории страны в нейтральном статусе только в том случае, если письменно укажут, что не получают поддержки от президента Владимира Путина, России или Беларуси.

«Этому премьер-министру нужно лечиться в больнице, в психушке! Глава ATP же сказал: давайте закончим с персоналиями. В правилах написано, что должен делать игрок. Там 200 страниц! Они могут отстать от игроков? А прививку от России тоже нужно делать? Что даже если кто-то из россиян получает субсидии от нашей страны. Это криминально?

Почему политики вообще должны лезть во все дырки. Почему этот министр не пойдёт работать дирижёром в Большом театре? Не знаю, как можно играть при таком давлении? Почему должны страдать спортсмены. Здесь всё должно быть более дипломатично», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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