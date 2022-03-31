Кирьос: ATP никогда не становится на сторону своих игроков, это отстой
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Австралийский теннисист Ник Кирьос выразил недовольство штрафом, который ему выписали из-за поведения во время матча 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Майами (США) с итальянцем Янником Синнером. Встреча завершилась победой соперника со счётом 7:6, 6:3. Кирьоса оштрафовали на гейм.
«Я не думаю, что это справедливо. Не хочу поднимать одни и те же вопросы. Но Шаповалов попал кому-то мячом в глаз, и его оштрафовали на $ 5 тыс. А я бросил ракетку в Индиан-Уэллсе, ни в кого не попал, а меня оштрафовали на $ 25 тыс.
Складывается впечатление, что мы не хотим защищать звёзд, открещиваемся от них в СМИ. ATP никогда не становится на сторону своих игроков. Я привык к этому, но это отстой», — приводит слова Кирьоса журналист Мусаб Абид.
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