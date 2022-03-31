18-летний Карлос Алькарас дебютирует в топ-15 рейтинга ATP после «Мастерса» в Майами

18-летний испанский теннисист Карлос Алькарас Гарфия дебютирует в топ-15 мужского мирового рейтинга ATP по итогам «Мастерса» в Майами.

Напомним, сегодня, 31 марта, Алькарас в двух сетах обыграл пятую ракетку мира Стефаноса Циципаса в четвёртом круге турнира в Майами (7:5, 6:3). Продолжительность поединка составила 1 час 52 минуты.

После победы над Циципасом Алькарас набрал 2591 очко и поднялся на 15-е место рейтинга ATP, обойдя аргентинца Диего Шварцмана (2580).

Отметим, что Алькарас при победе в четвертьфинале «Мастерса» над сербским теннисистом Миомиром Кецмановичем поднимется на 14-ю строчку. При выходе в финал Алькарас станет 13-м номером рейтинга, а при победе на «Мастерсе» в Майами Карлос будет 11-й ракеткой мира.