18-летний Карлос Алькарас дебютирует в топ-15 рейтинга ATP после «Мастерса» в Майами
Поделиться
18-летний испанский теннисист Карлос Алькарас Гарфия дебютирует в топ-15 мужского мирового рейтинга ATP по итогам «Мастерса» в Майами.
Напомним, сегодня, 31 марта, Алькарас в двух сетах обыграл пятую ракетку мира Стефаноса Циципаса в четвёртом круге турнира в Майами (7:5, 6:3). Продолжительность поединка составила 1 час 52 минуты.
После победы над Циципасом Алькарас набрал 2591 очко и поднялся на 15-е место рейтинга ATP, обойдя аргентинца Диего Шварцмана (2580).
Отметим, что Алькарас при победе в четвертьфинале «Мастерса» над сербским теннисистом Миомиром Кецмановичем поднимется на 14-ю строчку. При выходе в финал Алькарас станет 13-м номером рейтинга, а при победе на «Мастерсе» в Майами Карлос будет 11-й ракеткой мира.
Комментарии
- 31 марта 2022
-
18:59
-
18:05
-
17:50
-
16:54
-
16:03
-
15:42
-
15:21
-
14:37
-
11:22
-
10:22
-
09:54
-
09:50
-
09:19
-
08:35
-
08:25
-
08:20
-
06:11
-
03:35
-
00:14
- 30 марта 2022
-
23:49
-
23:38
-
23:18
-
23:04
-
22:44
-
21:48
-
21:26
-
20:49
-
20:38
-
20:03
-
19:49
-
19:31
-
19:14
-
18:38
-
18:30
-
18:25
Партнерский контент