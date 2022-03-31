Кирьоса оштрафовали на $ 35 тыс. за вызывающее поведение и оскорбления в матче с Синнером

Австралийский теннисист Ник Кирьос был оштрафован на $ 35 тыс. за вызывающее поведение и оскорбления судьи в матче четвёртого круга турнира серии «Мастерса» в Майами с итальянцем Янником Синнером (6:7 (3:7), 3:6).

Напомним, Кирьос призвал уволить весь судейский корпус «Мастерса». Это случилось после того, как по ходу розыгрыша в первом сете у судьи на вышке Карлоса Бернардеса сработала рация. Розыгрыш пришлось переигрывать.

Из $ 35 тыс. Кирьос отдаст $ 5 тыс. за нецензурную брань на корте, два штрафа по $ 5 тыс. за неспортивное поведение и ещё $ 20 тыс. за словесные оскорбления арбитров.

Отметим, что призовые за четвёртый круг «Мастерса» в Майами, в котором выбыл Кирьос, составляют около $ 95 тыс.

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