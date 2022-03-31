Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Свёнтек: раньше, смотря на сетки, иногда думала уже о следующих стадиях. Теперь всё не так

Свёнтек: раньше, смотря на сетки, иногда думала уже о следующих стадиях. Теперь всё не так
Комментарии

Вторая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек ответила на вопрос о том, смотрит ли она своих возможных соперниц по сетке на турнирах.

«Я ищу правильный подход, потому что в прошлом году я смотрела сетки и иногда ловила себя на мысли уже о следующих стадиях, а это не очень правильно. Так что в этом году я так не делаю – просто смотрю свой следующий матч, а в начале турнира спрашиваю команду, хорошая у меня сетка или плохая. Потому что в теннисе невозможно предсказать, будет она хорошей или плохой. Да, в этом сезоне я просто смотрю следующий круг. Думаю, что это хорошо, но не знаю, сильно ли это влияет на положение дел. Это просто помогает концентрироваться только на следующем матче», — сказала Свёнтек на пресс-конференции турнира в Майами.

Ига Свёнтек попала в десятку самых юных первых ракеток. А на каком месте Мария Шарапова? Ига Свёнтек попала в десятку самых юных первых ракеток. А на каком месте Мария Шарапова?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022