Свёнтек: раньше, смотря на сетки, иногда думала уже о следующих стадиях. Теперь всё не так

Вторая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек ответила на вопрос о том, смотрит ли она своих возможных соперниц по сетке на турнирах.

«Я ищу правильный подход, потому что в прошлом году я смотрела сетки и иногда ловила себя на мысли уже о следующих стадиях, а это не очень правильно. Так что в этом году я так не делаю – просто смотрю свой следующий матч, а в начале турнира спрашиваю команду, хорошая у меня сетка или плохая. Потому что в теннисе невозможно предсказать, будет она хорошей или плохой. Да, в этом сезоне я просто смотрю следующий круг. Думаю, что это хорошо, но не знаю, сильно ли это влияет на положение дел. Это просто помогает концентрироваться только на следующем матче», — сказала Свёнтек на пресс-конференции турнира в Майами.