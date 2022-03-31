Медведев в двух сетах уступил Хуркачу и не смог выйти в полуфинал «Мастерса» в Майами

В Майами (США) на стадионе «Хард Рок Стэдиум» состоялся четвертьфинальный матч теннисного турнира категории ATP-1000, в котором сошлись 26-летний россиянин Даниил Медведев (2-й номер рейтинга) и представитель Польши 25-летний Хуберт Хуркач (10-й номер рейтинга).

Встреча завершилась победой Хуркача в двух сетах со счётом 7:6 (9:7), 6:3. Продолжительность матча составила 2 часа 3 минуты.

На счету Медведева 2 эйса, 6 двойных ошибок и 1 брейк при 4 брейк-пойнтах. У Хуркача – 5 подач навылет, 2 двойные ошибки и всего 2 реализованных брейк-пойнта из 13.

В полуфинале «Мастерса» Хуберт Хуркач встретится с победителем пары Карлос Алькарас (Испания) — Миомир Кецманович (Сербия).

Общий призовой фонд соревнований в Майами составил $ 8 584 055. Действующим победителем является именно Хуркач.

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