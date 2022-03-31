Медведев упустил возможность вновь возглавить рейтинг ATP. Ему нужно было обыграть Хуркача

Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев упустил возможность вновь стать первой ракеткой мира.
Это произошло после того, как Медведев уступил поляку Хуберту Хуркачу в четвертьфинале «Мастерса» в Майами. Встреча завершилась победой Хуркача в двух сетах со счётом 7:6 (9:7), 6:3. Продолжительность матча составила 2 часа 3 минуты.
Отметим, что для возвращения статуса первой ракетки мира Медведеву нужно было обыграть Хуркача.
Напомним, 28 февраля Даниил Медведев впервые в карьере стал первой ракеткой мира, обойдя серба Новака Джоковича. 21 марта Медведев вернулся на вторую строчку рейтинга ATP. Это произошло после того, как Даниил проиграл французу Гаэлю Монфису в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе (США).
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