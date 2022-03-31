Чесноков — о поражении Медведева в Майами: не могу смотреть на пытки — Даня был еле живым

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал поражение второй ракетки мира Даниила Медведева от поляка Хуберта Хуркача в четвертьфинальном матче «Мастерса» в Майами (6:7 (7:9), 3:6).

«Не могу смотреть на пытки… Я сам играл в Майами: там бывает такая тяжёлая погода. Я вдыхаю, пробегаюсь вправо-влево — и всё. Медведев стоял пятой точкой выше небес. Иногда ты борешься не против соперника, а против жары и влажности, которые тебя убивают во всех отношениях. Медведев физически не мог двигаться. Он был еле живым.

Момент при счёте 5:5: на тай-брейке подавал Медведев, и справа какой-то дурацкий удар Хуркач сыграл. У него мяч сорвался и так удачно, что Медведев не смог это обработать. Здорово играет этот турнир Хуркач, что уж поделать», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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