Хуркач прокомментировал победу над Медведевым в четвертьфинале «Мастерса» в Майами

10-я ракетка мира, польский теннисист Хуберт Хуркач прокомментировал свою победу над второй ракеткой мира, россиянином Даниилом Медведевым в четвертьфинальном матче «Мастерса» в Майами (7:6 (9:7), 6:3).

«Мой приём сыграл важнейшую роль. Мне удалось принимать много его мячей и зарабатывать лёгкие очки на своей подаче, потому что розыгрыши с Даниилом – это весело, но они затягиваются. Хорошо, что мне удавалось зарабатывать очки за счёт подачи.

Я много времени провёл во Флориде, поэтому привык к высокой влажности. Думаю, сегодня условия были за меня, и я постарался этим воспользоваться», — приводит слова Хуркача официальный сайт ATP.

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