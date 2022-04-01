Осака стала первой финалисткой турнира WTA-1000 в Майами, обыграв Бенчич в трёх сетах

В Майами (США) на стадионе «Хард Рок Стэдиум» состоялся полуфинальный матч теннисного турнира категории WTA-1000, в котором сошлись японка Наоми Осака и представительница Швейцарии Белинда Бенчич.
Встреча завершилась победой Осаки в трёх сетах со счётом 4:6, 6:3, 6:4. Продолжительность матча составила 2 часа 7 минут.
На счету Осаки 18 эйсов, 3 двойные ошибки и 5 брейков при 12 брейк-пойнтах. У Бенчич – 7 подач навылет, 8 двойных ошибок и всего 4 реализованных брейк-пойнта из 14.
В финале турнира в Майами Наоми Осака встретится с победительницей пары Джессика Пегула (США) — Ига Свёнтек (Польша).
Общий призовой фонд соревнований в Майами составил $ 8 369 455. Действующим победителем является австралийка Эшли Барти.
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