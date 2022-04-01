Медведев: очень устал, в каждую мышцу ударила судорога. Я был будто рыба на диване

2-я ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев ёмко прокомментировал своё поражение от 10-й ракетки мира, поляка Хуберта Хуркача в четвертьфинальном матче «Мастерса» в Майами (6:7 (7:9), 3:6).

«Я присел, очень устал, а потом вдруг в каждую мышцу просто ударила судорога. Судорога там, судорога здесь. Судорога, судорога, судорога. Я был как рыба на диване», — сказал Медведев после матча с Хуркачем.

Напомним, после поражения от польского теннисиста Медведев упустил возможность вновь стать первой ракеткой мира.

Отметим, что действующим победителем «Мастерса» в Майами является именно Хуберт Хуркач. В прошлогоднем финале он обыграл итальянца Янника Синнера.

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