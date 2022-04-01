Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Медведев: очень устал, в каждую мышцу ударила судорога. Я был будто рыба на диване

Медведев: очень устал, в каждую мышцу ударила судорога. Я был будто рыба на диване
Комментарии

2-я ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев ёмко прокомментировал своё поражение от 10-й ракетки мира, поляка Хуберта Хуркача в четвертьфинальном матче «Мастерса» в Майами (6:7 (7:9), 3:6).

«Я присел, очень устал, а потом вдруг в каждую мышцу просто ударила судорога. Судорога там, судорога здесь. Судорога, судорога, судорога. Я был как рыба на диване», — сказал Медведев после матча с Хуркачем.

Напомним, после поражения от польского теннисиста Медведев упустил возможность вновь стать первой ракеткой мира.

Отметим, что действующим победителем «Мастерса» в Майами является именно Хуберт Хуркач. В прошлогоднем финале он обыграл итальянца Янника Синнера.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Новость по теме
Хуркач прокомментировал победу над Медведевым в четвертьфинале «Мастерса» в Майами
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022