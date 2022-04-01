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Медведев раскритиковал качество мячей на турнире в Майами после поражения от Хуркача

Медведев раскритиковал качество мячей на турнире в Майами после поражения от Хуркача
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Российский теннисист Даниил Медведев раскритиковал качество мячей на турнире в Майами во время матча с поляком Хубертом Хуркачем, сообщает Daily Express.

Сообщается, Медведев указал на мячи и назвал их мусором. Сам поединок завершился победой Хуркача со счётом 7:6 (9:7), 6:3.

Отметим, Медведев из-за этого поражения упустил возможность вновь стать первой ракеткой мира. Для возвращения статуса первой ракетки мира Медведеву нужно было обыграть Хуркача.

В полуфинале турнира в Майами Хуберт Хуркач встретится с победителем пары Карлос Алькарас (Испания) — Миомир Кецманович (Сербия).

Общий призовой фонд соревнований в Майами составил $ 8 584 055. Действующим победителем является именно Хуркач.

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