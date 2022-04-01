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Видеообзор поражения Медведева, которое не позволило ему вновь стать первой ракеткой мира

Видеообзор поражения Медведева, которое не позволило ему вновь стать первой ракеткой мира
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Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев не смог выйти в полуфинал турнира в Майами. На стадии четвертьфинала Медведев проиграл представителю Польши Хуберту Хуркачу со счётом 7:6 (9:7), 6:3.

Видеообзор матча Даниил Медведев – Хуберт Хуркач

Из-за этого поражения россиянин упустил возможность вновь стать первой ракеткой мира. Для возвращения статуса первой ракетки мира Медведеву нужно было обыграть Хуркача.

В полуфинале турнира Хуркач сыграет с победителем пары Карлос Алькарас (Испания) — Миомир Кецманович (Сербия).

Общий призовой фонд турнира в Майами составил $ 8,5 млн. Действующим победителем является именно Хуркач.

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